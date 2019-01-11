Tosic ve Jelena Karleusa birbirlerini aldatıyormuş! Olay iddialar

Hırvat ve Sırp basınındaki haberlere göre; Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic, bir dönem siyah-beyazlı takımda forma giyen Dusko Tosic'le flört etmeye başladı.

Bu flörtü öğrenen Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, ortalığı ayağa kaldırdı.

Ancak bir süre sonra Tosic, Jelena'nın telefonunda Belçika temsilcisi Anderlecht takımında forma giyen Ognjen Vranjes ile mesajlarını yakaladı. Vranjes'i arayıp tehdit eden Tosic, aynı sertlikle karşılık gördü.

BOŞANIR BOŞANMAZ EVLENECEKLER

Sırp basını 2 çocuğu olan Tosic ve Jelena'nın boşanmak üzere olduğunu ve dava sonuçlanır sonuçlanmaz güzel şarkıcının Vranjes ile evleneceğini iddia etti.

YENİ İLİŞKİYE YELKEN AÇTI

Adem Ljajic de Novi Pazar'da çocukluk arkadaşı olan ve evlenip boşanan 2 çocuk sahibi ünlü ressam Zubejde Dazdaravic'le bu fırtınalı ilişkilerden uzak yeni bir maceraya yelken açtı.

Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic ve eski sevgilisi Sofija Milosevic. Sofija Milosevic, bu sıralar Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tosic'le birlikte aşk yaşıyor.





