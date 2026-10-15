Tost ekmeğini böyle değerlendirin! 10 dakikada mini pizzaya dönüşüyor

6 dilim tost ekmeği
2 yemek kaşığı domates sosu
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Sucuk
Yeşil biber
Domates
Kekik
Tost ekmeklerini fırın tepsisine dizip üzerlerine ince bir tabaka domates sosu sürün. Kaşar peyniri, sucuk, biber ve domatesleri paylaştırıp üzerine biraz kekik serpin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8-10 dakika, ekmeklerin kenarları kızarıp kaşarlar eriyene kadar pişirin. Fırından çıkar çıkmaz sıcak servis edin.
Püf noktası: Domates sosunu fazla kullanmayın. Fazla sos tost ekmeklerinin yumuşayıp hamurlaşmasına neden olabilir.
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