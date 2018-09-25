Tost peyniri ile kaşar peyniri arasındaki farkı biliyor musunuz?

Tost peynirini gerek renk, gerek tat gerekse koku noktasında kaşar peynirinden ayırmak bir hayli zor. Bu ürünü pazarlama yöntemi olarak böyle sunduklarını düşünsek de aslında kaşar peyniri ile aralarında fark mevcut.

Öncelikle kaşar peynirinden bahsedelim:

Çiğ sütün mayalanması ve ardından haşlanarak kalıp haline getirildikten sonra elde edilen bir süt ürünüdür. Keçi, koyun ya da inek sütünden elde etmek mümkün. Bir kilogram kaşar peyniri için hemen hemen 10 kilograma yakın süt kullanılması gerekiyor. Bu demek oluyor ki kaşar peyniri kalsiyum ve protein açısından son derece zengin bir ürün.

Peki ya tost peyniri?

Kaşar peynirine nazaran daha yumuşak ve yağlı bir üründür. Yani tost malzemesi olarak daha uygun bir hale getirilmiştir. Tost peyniri denilen şey eritme peynirine verilen bir diğer isimdir. Tost peynirini tanımlar ve tanırken aslında eritme peynirinden bahsedeceğiz.

Eritme peyniri sert ya da çok yumuşak olmayan peynirlerin ısısal işlem ve eritici tuzlar kullanarak eritilmesiyle hazırlanır. Gördüğünüz gibi kaşar peynirinden tamamiyle farklıdır. Tost peynirini kaşar peyniri diye alıyorsanız bundan sonra bu bilinçle hareket edebilirsiniz. Konu burada hangisinin daha sağlıklı ya da sağlıksız değil elbette. Konumuz buradaki ayrımı net bir şekilde ortaya koyabilmek.