Tost peyniri ile kaşar peyniri arasındaki farkı biliyor musunuz?

Tost peynirini gerek renk, gerek tat gerekse koku noktasında kaşar peynirinden ayırmak bir hayli zor. Bu ürünü pazarlama yöntemi olarak böyle sunduklarını düşünsek de aslında kaşar peyniri ile aralarında fark mevcut.
Çiğ sütün mayalanması ve ardından haşlanarak kalıp haline getirildikten sonra elde edilen bir süt ürünüdür. Keçi, koyun ya da inek sütünden elde etmek mümkün. Bir kilogram kaşar peyniri için hemen hemen 10 kilograma yakın süt kullanılması gerekiyor. Bu demek oluyor ki kaşar peyniri kalsiyum ve protein açısından son derece zengin bir ürün.
Kaşar peynirine nazaran daha yumuşak ve yağlı bir üründür. Yani tost malzemesi olarak daha uygun bir hale getirilmiştir. Tost peyniri denilen şey eritme peynirine verilen bir diğer isimdir. Tost peynirini tanımlar ve tanırken aslında eritme peynirinden bahsedeceğiz.
Eritme peyniri sert ya da çok yumuşak olmayan peynirlerin ısısal işlem ve eritici tuzlar kullanarak eritilmesiyle hazırlanır. Gördüğünüz gibi kaşar peynirinden tamamiyle farklıdır. Tost peynirini kaşar peyniri diye alıyorsanız bundan sonra bu bilinçle hareket edebilirsiniz. Konu burada hangisinin daha sağlıklı ya da sağlıksız değil elbette. Konumuz buradaki ayrımı net bir şekilde ortaya koyabilmek.
Edinilen bilgilere göre eritilme peynirin yapımında ikinci sınıf peynirler değerlendiriliyor. Bu peynirlerin protein değerini artırmak için süt proteini, soya proteini ve bitkisel yağlar ilave ediliyor. Üretim sürecinde kusurlu peynirler, normal peynirler kullanabiliyor.
Malzeme Listesi
2 dilim tost ekmeği
2 dilim hindi jambon
4 dilim kaşar peyniri
25 gr krem peynir
1 su bardağı süt
1 adet yumurta
göz kararı zeytinyağı
Hazırlanışı
Adım 1
Yapmak istediğiniz tost adeti kadar tost ekmeğini alıp, kenarlarını kesin. Ekmeğin oklavayla üzerinden geçip, inceltin.
Adım 2
İncelttiğiniz ekmeğin üzerine bol krem peyniri sürün. Kaşar ve jambonları dizerek sigara böreği gibi sarın.
Adım 3
Sardığınız krem peynirli karışımlı tost ekmeğini başka bir kaptaki yumurta ve süte bulayın.
Adım 4
Zeytinyağında kızartın. Arkalı önlü iyice çevirin ki her iki tarafı da eşit miktarda kızarsın. Afiyet olsun!
Püf Noktası
Büyük ayvalık tostu ekmeği ile de çok kolay yapabilirsiniz.
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