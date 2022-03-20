Yeşilçam'ın sevilen filmlerinin başında gelen Tosun Paşa filmi 1976 yılında beyazperdeye aktarıldı. Hem kadro hem de konu açısından başarılı olan bu film, üzerinden yıllar geçmesine rağmen ilgiyle izleniyor. Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tosun Paşa konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
Filmin hikayesi İskenderiye'de geçse de çekim mekanları İstanbul'da yer alıyor. Tosun Paşa filmi Hidiv Kasrı, Göksu Kasrı, Emirgan Korusu ve Kilyos'ta çekildi.
Tellioğlu ve Seferoğlu Aileleri, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremezler. Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey (Mete Sezer)'in kızı Leyla'yı (Müjde Ar) almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Daver Bey, Leyla'yı Seferoğulları'na vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban, Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün (Şener Şen) yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır. Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları, hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.
Akil Öztuna
Kemal Sunal
Sıtkı Akçatepe
Şener Şen
Mete Sezer
Müjde Ar
Oktar Durukan
Cevdet Arıkan
Ayşen Gruda
Tuncay Gürel
Adile Naşit
Hikmet Gül
Bilge Zobu
Hayri Esen
Ayten Erman
Oya Aydonat
Ergin Orbey
Ata Saka
Yasemin Esmergül
Ali Demir
Akif Kilman
Nevin Güler
Sıdıka Duruer
Zihni Göktay
İhsan Bilsev
Celal Yonat
Günfer Feray
Tevfik Şen
Suna Yıldızoğlu
Filiz Toprak
Okuyucu Yorumları 0 yorum