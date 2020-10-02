Tosun Paşa hakkında daha önce duymadığınız bilgiler

Tosun Paşa filmi, 1976 yapımı bir güldürüdür. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi efsane bir kadrosu olan filmin yönetmen koltuğunda Yeşilçam’ın jönlerinden Kartal Tibet oturuyor. Tosun Paşa, Kartal Tibet’in ilk yönetmenlik denemesidir.

AKİL ÖZTUNA ÖLÜM NEDENİ

Tosun Paşa filminde Tellioğlu ailesinin reisi Akil’i canlandıran Akil Öztuna’nın ölüm nedeni sette geçirdiği kazadır. Tosun Paşa setindeki bir sahnede deveye binan Akil Öztuna, deveden düşmüştü. Hastaneye kaldırılan Öztuna, iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti.

TOSUN PAŞA ÇÖL SAHNESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Meşhur çöl sahnelerinin çekimi Kilyos plajında gerçekleştirildi. Ancak çekimler o kadar güzeldi ki kimse oranın plaj olduğunu anlamadı.

TOSUN PAŞA YEŞİL VADİ NERESİ?

Seferoğulları ile Tellioğulları’nı birbirine düşüren Yeşil Vadi günümüzde Kemerburgaz Ağaçlı Köyü sınırları içinde kalıyor.

Filmin en olaylı ismi Küçük Enişte’dir. Ancak boyu yüzünden küçük olmasına rağmen evdeki hiyerarşik yapı itibariyle en büyük isim odur. Çünkü evin büyük kızı Zekiye ile evlidir.

Dikkatli kulaklardan kaçmamıştır. Daver Bey’in defterdarı ile yaverinin sesi aynıdır. Sebebi ise çok basit, iki oyuncuyu da ünlü sanatçı Erol Günaydın seslendirmişti.





