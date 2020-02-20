Tottenham 0 -1 Leipzig (Maç Sonucu) Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta gülen taraf Leipzig oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında geçen yılın finalisti Tottenham, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Alman temsilcisi Leipzig'i ağırladı.
White Hart Lane Stadı'nda oynanan ve tempolu başlayan mücadelenin 2. dakikasında, Leipzigli Angelino'nun vuruşunda top direkten döndü. İki takımın skoru lehine çeviremediği ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 58. dakikasında Timo Werner'in penaltı golüyle öne geçen ve üstünlüğünü korumasını bilen Leipzig, rakibini 1-0 mağlup etti.
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