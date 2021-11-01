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Tottenham, Antonio Conte ile anlaşma sağladı

01.11.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tottenham ile sözleşme görüşmelerine başlayan Antonio Conte, görüşmeleri sonuçlandırmak için özel jetle İtalya'dan Londra'ya gitti.

Tottenham, Antonio Conte ile anlaşma sağladı

Tottenham, İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre; Nuno Espirito Santo'yu gönderen Tottenham, Antonio Conte ile sözlü anlaşmaya vardı. Conte'yi Siena'dan Juventus'a getiren ve kulüp kariyerini yükselten Tottenham Futbol Direktörü Fabio Paratici'nin de bu anlaşmada çok etkili olduğu kaydedildi.

Tottenham'ın kısa süre içerisinde Antonio Conte ile 1.5 yıllık sözleşmeyi duyuracağı da belirtildi.

HEM ARADA, HEM YAZIN BÜYÜK BÜTÇE

Antonio Conte'nin yaz transfer dönemi için büyük bir transfer bütçesi istediği, Tottenham yönetiminin ise bu sezon da hedeflenen noktaya çıkmak için ara transfer döneminde de önemli bir bütçeyi sunarak İtalyan teknik adamı mutlu ettiği vurgulandı.

3 KULÜBÜYLE DE ŞAMPİYON OLDU

İtalyan teknik adam, görev yaptığı son 3 kulüp olan Juventus, Chelsea ve Inter ile lig şampiyonluklarına ulaştı.


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