Tottenham-Brighton maç sonucu: 2-1

Premier Lig'de 19. haftanın açılış maçında Jose Mourinho yönetiminde iyi bir grafik çizen Tottenham ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi.
Brighton, Adam Webster'in 37. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci devrenin başında Harry Kane ile beraberliği yakalayan Tottenham, Dele Alli'nin 72. dakikadaki golüyle öne geçti: 2-1
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 29'a çıkarırken Brighton & Hove Albion ise 20 puanda kaldı.
İşte Beşiktaş'ın görüştüğü isim
G.Saray'dan sürpriz transfer
Trabzon'a bir şok daha
F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ettiler
Balıkesirspor’dan Glumac için veda paylaşımı
Yeni teknik direktörle yıldızı barışmadı
Ozan Tufan'a inanılmaz para
Yusuf Yazıcı hasret giderdi
Federasyondan tarihi karar!
Ligde Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor
'Cüneyt Çakır-Mete Kalkavan' sorusuna cevap yok
Lucescu'nun yeni takımı belli oldu
Şote Özbekistan'da yılın antrenörü seçildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum