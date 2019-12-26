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  4. Tottenham-Brighton maç sonucu: 2-1

Tottenham-Brighton maç sonucu: 2-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.12.2019 19:39 | Son Güncelleme

Premier Lig'de haftanın açılışında Tottenham geriye düştüğü maçta Brighton'ı, Kane ve Dele Alli'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Tottenham-Brighton maç sonucu: 2-1

Premier Lig'de 19. haftanın açılış maçında Jose Mourinho yönetiminde iyi bir grafik çizen Tottenham ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi.

Brighton, Adam Webster'in 37. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci devrenin başında Harry Kane ile beraberliği yakalayan Tottenham, Dele Alli'nin 72. dakikadaki golüyle öne geçti: 2-1

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 29'a çıkarırken Brighton & Hove Albion ise 20 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tottenham-Brighton jose mourinho Premier Lig

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