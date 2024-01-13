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  4. Tottenham'dan hiç beklenmedik Ndombele kararı! Galatasaray'ı ters köşe yapacaklar

Tottenham'dan hiç beklenmedik Ndombele kararı! Galatasaray'ı ters köşe yapacaklar

13.01.2024 13:17 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da performansı eleştiri konusu olan Ndombele ile ilgili Tottenham kararını verdi. İngiliz ekibinden sezon sonuna kadar kiralanan yıldız oyuncu için beklenmedik bir hamle gelebilir.

Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ara transfer dönemi Galatasaray için hareketli geçecek. Özellikle sarı-kırmızılı taraftarların beğenmediği oyuncuların başında gelen Ndombele için Tottenham cephesinden karar çıktı.

GERİ DÖNEBİLİR

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Tottenham'ın Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Connor Gallagher'i kadrosuna katma isteği olumsuz sonuçlandı. Bu mevkiye oyuncu arayışlarını sürdüren İngiliz devi kararını Ndombele'den yana kullanmak üzere...

TRANSFER YAPILAMAZSA ÇAĞIRILACAK

tanguy-ndombele-icin-kritik-viraj

Tottenham, kendisine uygun bir transfer yapamazsa Ndombele'yi geri çağırarak bu açığı kapatacak. Yıldız oyuncunun da geri dönmeye sıcak bakması Tottenham cephesini rahatlatıyor.

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