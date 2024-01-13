Tottenham'dan hiç beklenmedik Ndombele kararı! Galatasaray'ı ters köşe yapacaklar

Ara transfer dönemi Galatasaray için hareketli geçecek. Özellikle sarı-kırmızılı taraftarların beğenmediği oyuncuların başında gelen Ndombele için Tottenham cephesinden karar çıktı.

GERİ DÖNEBİLİR

Tottenham'ın Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Connor Gallagher'i kadrosuna katma isteği olumsuz sonuçlandı. Bu mevkiye oyuncu arayışlarını sürdüren İngiliz devi kararını Ndombele'den yana kullanmak üzere...

TRANSFER YAPILAMAZSA ÇAĞIRILACAK

Tottenham, kendisine uygun bir transfer yapamazsa Ndombele'yi geri çağırarak bu açığı kapatacak. Yıldız oyuncunun da geri dönmeye sıcak bakması Tottenham cephesini rahatlatıyor.





