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Tottenham, Eric Dier’in sözleşmesini uzattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

Premier Lig takımlarından Tottenham, İngiliz futbolcusu Eric Dier’in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Tottenham, Eric Dier’in sözleşmesini uzattı

İngiliz ekibi Tottenham, 26 yaşındaki futbolcusu Eric Dier’in sözleşmesini uzattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dier’in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. İngiliz futbolcu, bu sezon toplam 29 resmi müsabakada görev aldı.

Başarılı futbolcu, 2014 yılında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’dan transfer olmuştu.

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