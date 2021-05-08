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Tottenham, Leeds United deplasmanından puan çıkaramadı

08.05.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Leeds United, konuk ettiği Tottenham'ı 3-1 yendi.

Tottenham, Leeds United deplasmanından puan çıkaramadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinin mücadelesinde Leeds United, konuk ettiği Tottenham'ı 3-1 mağlup etti.

Ligin 35. hafta karşılaşmasında, bu sezon Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen takımlardan Tottenham, Elland Road Stadı'nda Leeds United'ın konuğu oldu.

Leeds United, 13. dakikada Stuart Dallas, 42. dakikada Patrick Bamford ve 84. dakikada Rodrigo'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Tottenham'ın tek gülünü, 25. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Bu sonuçla Tottenham 56 puanda kalırken, Leeds United ise puanını 50'ye yükseltti.

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