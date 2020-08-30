Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti

Tottenham, 28 yaşındaki bek oyuncusunu renklerine bağladı. Londra ekibinden yapılan açıklamada, Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
2010 yılından bu yana Wolverhampton'ın kadrosunda yer alan İrlandalı oyuncu, takımıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma başarısını göstermişti.
(AA)
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