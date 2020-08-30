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Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.08.2020 13:43 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, savunma oyuncusu Matt Doherty'yi kadrosuna kattı. Wolverhampton'ın yeniden Premier Lig'e çıktığı 2018-19 sezonundan bu yana ligde 74 maçta forma şansı bulan Doherty, 8 kez fileleri havalandırdı.

Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti

Tottenham, 28 yaşındaki bek oyuncusunu renklerine bağladı. Londra ekibinden yapılan açıklamada, Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2010 yılından bu yana Wolverhampton'ın kadrosunda yer alan İrlandalı oyuncu, takımıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma başarısını göstermişti.

(AA)

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