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Tottenham, Swansea City'den Joe Rodon'u transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.10.2020 20:56 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Swansea City'den savunma oyuncusu Joe Rodon'u kadrosuna kattı.

Tottenham, Swansea City'den Joe Rodon'u transfer etti

Tottenham Kulübü, Galler Milli Takımı'nın da formasını giyen 22 yaşındaki stoper Rodon ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Tottenham'ın bu transfer için Swansea City'ye bonuslarla birlikte 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği Swansea City'de 2018 yılında A takıma yükselen Rodon, takımıyla 54 resmi maça çıkmıştı. (AA)

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