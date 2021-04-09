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Tottenham ve Arsenal Orkun Kökçü'nün peşinde

09.04.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tottenham, Arsenal'in uzun süredir takip ettiği Orkun Kökçü için transfer yarışına girdi.

Tottenham ve Arsenal Orkun Kökçü'nün peşinde

Tottenham, Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili belirsizliğine rağmen yaz transfer planları yapmaya devam ediyor. Londra kulübü, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü için Arsenal'e rakip oldu.

Daily Mail'in haberine göre, Tottenham 20 yaşındaki oyuncu için uzun vadeli bir plan yaparken, genç oyuncunun menajerleriyle iletişim kurduğu belirtildi.

Haberde Orkun'un Avrupa'nın en parlak yeteneklerinden biri olarak görüldüğü aktarıldı.

Orkun Kökçü'nün İngiltere'de forma giyebilmesi için yeni Brexit yasalarına göre çalışma iznine de sahip olacağı ifade edildi.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçlara davet alan Orkun Kökçü, Hollanda Eredivisie Ligi'nde Mart ayının en iyi oyuncusu seçilmişti.


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