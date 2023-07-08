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Tottenham yıldızı Heung-min Son'un yaşı 1 yılda iki kez değişti! İkinci defa 31 yaşına girdi

08.07.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tottenham'ın yıldız oyuncusu Heung-Min Son ülkesi Kore'de yaşanan kanun değişikliği nedeniyle ikinci defa 31 yaşına girerken, bu durum sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

2015 yılından bu yana İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen yıldız oyuncu Heung-Min Son oldukça ilginç bir durum yaşadı. Güney Koreli oyuncu ikinci defa 31 yaşına girdi.

KORE'DE YASA DEĞİŞTİ

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Ülkesi Kore'nin yasasındaki bir değişiklik, yaşın sayılma yöntemlerini dünyanın geri kalanıyla uyumlu hale getirdi. Daha önce yeni doğan bebeklerin doğumdan itibaren bir yaşında olduğu kabul ediliyordu. Yani dokuz aylık hamilelik dönemi dikkate alınıyordu. Ayrıca tüm Korelilerin, doğdukları aydan bağımsız olarak her 1 Ocak'ta yaş aldığı kabul ediliyordu. Ancak şimdi işler tamamen değişti.

TEKRAR 31 YAŞINDA

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Yeni seçilen cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un talimatı ile aralık ayında kabul edilen bir yasa şimdi yürürlüğe girdi. Buna göre ülkede herkes bir yaş küçüldü. Bu durum Heung-min Son'a da yansıdı. 29 Haziran'da yaşı 30'a gerileyen 8 Temmuz'da tekrar 31 yaşına girdi.


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