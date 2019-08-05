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Tozu 'kaliforniyum' diye satmaya çalışan 6 kişiye gözaltı

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GÜNDEM  | 05.08.2019 21:07 | Son Güncelleme

Denizli'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında yer alan ve nükleer reaktörlerde kullanılan kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettikleri tozu satmaya çalışan 6 kişi, gözaltına alındı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaptığı incelemede, tozun kaliforniyum olmadığı belirlendi.

Tozu 'kaliforniyum' diye satmaya çalışan 6 kişiye gözaltı

Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente gelen 6 kişinin, ellerinde bulunan ve kaliforniyum olduğu iddia edilen 30 gramlık tozu satmaya çalıştığını öğrendi. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, oto santral garajına girişleri sırasında operasyon düzenledi. Otomobilde bulunan 6 kişi, gözaltına alındı.

TOZUN, KALİFORNİYUM MADDESİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Araçta arama yapan ekipler, poşette toz madde olduğunu görünce AFAD ekibini çağırdı. İhbarla gelip, maddeyi inceleyen AFAD görevlileri, tozun kaliforniyum maddesi olmadığını tespit etti. Ayrıca tozun tehlikeli yapısının olmadığı da belirlendi. AFAD ekibi, toz maddenin ne olduğunu belirlemek için olay yerinden götürdü. Gözaltına alınan 6 kişinin, tozu 'kaliforniyum maddesi' diye satmaya çalıştıkları belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 6 kişinin sorgulandığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Kaliforniyum

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