TP-Link Archer T4E ile masaüstü PC’nizde yüksek hızda internet keyfi!

Kutudan cihazı çıkardığımızda, yanında iki anten ve bir tane de düşük profilli PC’ler için bağlantı noktasını görüyoruz. Ürün, tasarım itibarıyla minimal, kullanılan malzemeler itibarıyla da uzun süreli kullanımlara yönelik dayanıklı yapıda. Örneğin, üzerinde yer alan alüminyum alaşım sayesinde yüksek ısının önüne geçilebiliyor ve bu da uzun ömürlü kullanımın önünü açıyor.

Ürünü PCI Express aracılığıyla masaüstü PC’mize yerleştirdikten sonra, arka taraftan iki antenini de bağlıyoruz ve sonrasında yazılımını kuruyoruz.

Archer T4E ile masaüstü PC’nizde yüksek hızda internete kavuşabilirsiniz. Ürün, 2.4GHz ve 5GHz olmak üzere çift bant desteği sunuyor. Yani 2.4GHz’te 300Mbps, 5GHz’de de 867Mbps hızdan söz ediyoruz. Bu da ihtiyaçlarınız doğrultusunda bağlantı hızının en verimli şekilde kullanılması anlamına geliyor. Öyle ya, sosyal medyada sörf de yapabilirsiniz, 4K çözünürlüklü film de izleyebilirsiniz, online oyunları da oynayabilirsiniz. Ürün, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size en iyi performansı sunmayı hedefliyor.