TP-Link’in büyük başarısı

2018 yılının son çeyreğini de lider olan kapatan TP-Link’in bu başarısının ardında ‘kaliteli ürün, uygun fiyat’ politikası yer alıyor. Bin beş yüzün üzerinde mühendisle dört Ar-Ge merkezinde sürekli daha iyi ve tüketicilerin ihtiyacına yönelik ürünler geliştiren şirket, dünya genelindeki 20 fabrikasında bu ürünleri üretiyor.

Her bir ürün tek tek ve çok sıkı testlerden geçtikten sonra satışa sunuluyor. Bu nedenle satılan TP-Link ürünlerinin arıza oranı da son derece düşük. Bu kaliteli ve her ihtiyaca uygun ürünler, uygun fiyat politikası ile satışa sunulunca tüketici tarafında da kabul görüyor ve başarı elde ediliyor.

TP-Link Ülke Müdürü Ryan Yang, TP-Link’in kaliteli ürün, uygun fiyatlandırma ve geniş dağıtım ağı stratejisi ile tüm dünyada ve Türkiye’de başarı elde ettiğini belirterek, “WiFi konusunda her ihtiyaca uygun çok geniş bir ürün yelpazemiz var.

Her tip tüketiciye hitap edebiliyoruz” diyor. Bu başarının ardında TP-Link’in dünya genelindeki uzman kadrosunun ve güçlü satış kanalının da önemli etkisi olduğunu belirten Yang, en yakın rakibin birkaç kat üzerinde bir oranla lider olduklarının altını da çiziyor.