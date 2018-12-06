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Trabzon'da akılalmaz olay! Ayıları önce kovaladı sonra özür dileyip bal verdi

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 06.12.2018 11:34 | Son Güncelleme

Trabzon'un Sürmene ilçesinde aracılık yapmakta olan eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarını rahat bırakmayan ayıları önce kovaladı sonra da özür dileyerek bal verdi.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 9 yıldır baba mesleği olan arıcılık mesleğini sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yolda seyir halindeyken karşılaştığı ayıları kovalayarak “Kocaoğlanlar önümüzde. İki yavru, bir anne, sülaleni getir size de bakacağım, korkma. Gel bir şey yapmayacağım” sözleriyle çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Sedef, bu sefer ayılardan özür diledi.

Arı kovanlarının bulunduğu barakanın önüne iki kovan bal bırakan Sedef, ayıları o bölgeye çekmeyi başardı. Bal kokusunu alan ayıların kovanları açarak balları yediği görüntüleri sosyal medyaya yükleyen Sedef, “Kocaoğlanlar işte size iki kovan bal, yaramazlık yapmayın devamı gelecek. Afiyet olsun” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ayı Trabzon sürmene

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