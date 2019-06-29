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Trabzon'da bahçede çalışırken arı sokan kadın öldü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 29.06.2019 21:59 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde, bahçede çalıştığı sırada arı sokunca rahatsızlanan Fadime Ay (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'da bahçede çalışırken arı sokan kadın öldü

Olay, öğlen saatlerinde, ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesinde çalıştığı sırada Fadime Ay, arı sokmasıyla rahatsızlandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ay, ardından ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Fadime Ay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Fadime Ay’ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon araklı Fadime Ay hastane Arı

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