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Trabzon’da bir uçak göle dönen piste böyle indi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2019 08:58 | Son Güncelleme

Trabzon’da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Bir uçağın Trabzon Havalimanı'na zorlu inişi de kameraya yansıdı.

Trabzon’da etkili olan sağanak yağış cadde ve yolları göle çevirdi, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Trabzon Havalimanı pisti de sağanak yağış nedeniyle göle döndü. Bu sırada İstanbul-Trabzon seferini yapan bir yolcu uçağının pilotları piste zorlu bir iniş gerçekleştirdi.

Uçağın tekerlerinin piste konması ile birlikte su birikintileri çevreye sıçradı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Sorunsuz şekilde inişi tamamlayan uçak aprona yanaştı. (DHA)

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Bu görüntü Trabzon'dan! Göle dönen piste böyle indi!Bu görüntü Trabzon'dan! Göle dönen piste böyle indi!
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon uçak

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