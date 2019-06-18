Trabzon’da bir uçak göle dönen piste böyle indi

Trabzon’da etkili olan sağanak yağış cadde ve yolları göle çevirdi, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Trabzon Havalimanı pisti de sağanak yağış nedeniyle göle döndü. Bu sırada İstanbul-Trabzon seferini yapan bir yolcu uçağının pilotları piste zorlu bir iniş gerçekleştirdi.

Uçağın tekerlerinin piste konması ile birlikte su birikintileri çevreye sıçradı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Sorunsuz şekilde inişi tamamlayan uçak aprona yanaştı. (DHA)

