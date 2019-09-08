Trabzon'da selde kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları 2,5 ay sonra yeniden başladı

Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybetti. Mahalle bakkalı Mahmut Köseoğlu ve gençliğinin baharındaki Cengiz Cevahir’i arama çalışmalarına 30 kişilik JAK timinin yanı sıra Trabzon, Samsun, Erzurum AFAD, Jandarma Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi’nden çok sayıda görevli ve helikopterler katıldı ancak kayıp 2 şahsın cesedine ulaşılamadı. Mahalle halkı da kendi aralarında ekipler kurarak kayıpları aradı ama bir sonuç elde edilemedi.

AİLELERİ TALEP ETTİ



Tüm bu yaşananların ardından 52. günde giyabi cenaze namazları kılınan, selde tüm aramalara rağmen bulunamayan 2 kişiyi arama çalışmaları 80 gün sonra ailelerin talebi üzerine yeniden başlatıldı. Cengiz Cevahir ve Mahmut Köseoğlu’nun aileleri, arama çalışmalarının yeniden başlatılması için ilgili kurumlara müracaat etti. Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve DSİ arama kurtarma ekipleri, arama çalışmalarına tekrar başladı. Ekipler, eğitilmiş köpeklerin de yardımıyla sel ve heyelanın yaşandığı bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor.