Trabzon'da Uğurcan Çakır ve yeni transfer kadroda yok

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı kadrosunda dikkat çeken 3 eksik vardı.

Bordo-mavili kafilede sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi ile birlikte yeni transfer Stiven Plaza yer almadı. Öte yandan sezon başından beri oynamayan Hosseini ile uzun süreli sakatlık geçiren Trondsen de kadroda bulunmadı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor, Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Süper Lig'de oynadığımız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda 20:00'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.



