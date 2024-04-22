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Trabzon'dan olaylı maç için yeni açıklama!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2024 19:21
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Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası çıkan olaylara ilişkin “Fenerbahçe müsabakasının bitişinden sonra Fenerbahçeli bazı futbolcular ve misafirler tarafından darp edilen taraftarlarımızın yapmış oldukları şikayet başvuruları Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 gündür işleme alınmamıştır. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreci ne zaman başlatacak?” dedi.

Trabzon'dan olaylı maç için yeni açıklama!

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, 17 Mart’ta Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası çıkan olaylarda, sarı-lacivertli bazı futbolcuların bordo-mavili taraftarları darp ettiği iddiasıyla ilgili savcılığa sunulan suç duyurularına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Ertürk, açıklamasında şikayet başvurularının Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 gündür işleme alınmadığını belirterek, “Fenerbahçe müsabakasının bitişinden sonra Fenerbahçeli bazı futbolcular ve misafirler tarafından darp edilen taraftarlarımızın yapmış oldukları şikayet başvuruları Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 gündür işleme alınmamıştır. Resmi sitemizden 3 Nisan 2024 tarihinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yapılan açıklamalara bugüne kadar cevap verilmediği gibi; taraftarlarımızca yapılan şikayet başvurularının da henüz işleme alınmadığını öğrendik. Şüpheli olarak dosyada işlem görmesi gereken bir kısım Fenerbahçeli futbolcular ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün misafirleri hakkında bu zamana kadar işlem yapılmamış olması hem hukuken hem de vicdanen kafalarda soru işaretleri oluşturmuştur. Bu zamana kadar sesimizin yüksek sesle çıkmamış olması devletimizin kurumlarına olan saygımızdandır” dedi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı’na sorular yönelten Ertürk, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Buradan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı’na tekraren sormak istiyoruz; Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet dosyalarına ilişkin süreci 35 gündür neden başlatmadı? Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreci ne zaman başlatacak? Haklarında suç duyurusu bulunan özellikle yabancı oyuncular ilerleyen zamanlarda yargılama sürecine dahil edilmeden ülkeyi terk ederlerse bunun sorumluluğunu ve meydana gelebilecek maddi/manevi zararları kim üstlenecek? Geç gelen adaletin adalet olmadığını önemle hatırlatarak ülkemizde hiçbir hukuki işleme maruz kalmadan elini kolunu sallayarak gezen futbolcular ve kulüp misafirlerinin bir an evvel adalet önünde hesap vermeleri için çağrımızı yineliyoruz”

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