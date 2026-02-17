Mynet Trend

Kerim Kökden

TRABZON FATİHİ: TEDESCO!

Transfer döneminin en eksik işini yaparak takımdaki orta saha bolluğuna bir isim daha ekleyip, golcü olarak bırakın transfer yapmayı elindeki bile bırakan Fenerbahçe yönetiminin en büyük dostu teknik direktör Domenico Tedesco...

Kerim Kökden

İtalyan hocanın eline hangi malzemeye verirseniz verin bir şekilde ortaya bir pasta çıkartmayı biliyor. Hocaya saygım o kadar büyük ki gerçekten nefis iş çıkarıyor. Transfer döneminin başından sonuna kadar kadrosuna golcü takviyesi bekleyen hocaya öyle bir sürpriz geldi ki şu an forvet oyuncusu olarak Talisca kaldı ki o da zaten aslen bir 10 numara...

Trabzonspor derbisinde de müthiş bir inanç ve istekle oynayan sarı-lacivertliler geriye düştüğü maçtan galip ayrılmayı bildi. Üstelik zirvedeki rakiplerinden Trabzonspor ile deplasmanda oynayıp, bir de ilk dakikalarda geriye düşmesine rağmen. Maçta orta saha üstünlüğü bariz bir şekilde Fenerbahçe tarafındaydı. Trabzonspor taraftarını maçın içine hiç dahil etmediler. Teknik direktör Fatih Tekke'yi bir an olsun bence heyecanlandıramadılar.

KEREM AKTÜRKOĞLU MESELESİ...

Benfica'dan transfer edilen Milli futbolcu bu sezon aslında pek de istediği performansı sergileyemese de Trabzonspor karşısında devreye girdi ve maçın önemli gollerinden birini attı. Tedesco ısrarlı tavrını da göz önünde bulundurursak o da bu forma için çok daha fazlasını vermesi gerektiğini biliyor ve verecektir de...

MATADOR SAHNEDEN İNMİYOR!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio resmen rüya gibi performans gösteriyor. Şu ana kadar gösterdiği oyun ve skorerliğiyle tüm Fenerbahçelileri resmen kendine hayran bıraktı. İspanyol matador bu haftaya kadar 12 gol 9 asist yaparak resmen döktürdü. Daha fazlasını da yapacaktır. Buna eminim...

ONUACHU DIŞINDA SAHADA YOKLARA OYNADI...

Trabzonspor tarafından bakarsak maça bence çok vahim bir tablo vardı. Ezeli rakibinizle evinizde oynarken bu derece hapis olmuş bir oyunu sanırım kimse beklemiyordu. Sağdan soldan açılan ortalara Onuachu'nun bir şekilde dokunması ihtimali üzerine kurulu bir sistem anca bu kadar işleyebilirdi. Aslında fazla bile işledi. Golü de buldu. Bir tane daha bile bulabilirdi ama bunun dışında bir taktik ve işleyiş görmedim. Çok vahim bir maçtı kendileri adına...

