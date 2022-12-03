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  4. Trabzon maçında görüntülendi! Cüneyt Çakır göreve geri dönüyor

Trabzon maçında görüntülendi! Cüneyt Çakır göreve geri dönüyor

03.12.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en başarılı hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır, aktif hakemlik kariyerini noktalamıştı. Milli Takımımızın, geçtiğimiz haftalarda Çekya ile oynadığı karşılaşmanın ilk 5 dakikasında düdük çalan ve jübilesini yapan Çakır, futbol dünyasına bu kez farklı bir görevle geri dönüyor.

Trabzon maçında görüntülendi! Cüneyt Çakır göreve geri dönüyor

Hakemlik kariyeri boyunca hep zirvede yer alan Cüneyt Çakır, 46 yaşında aktiflik hakem kariyerine nokta koymuştu. Futbol dışında farklı bir iş yapmak istemeyen tecrübeli ismin geri döneceği iddia edildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA GÖRÜNTÜLENDİ

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Milliyet gazetesi yazarı Cemal Ersen, Cüneyt Çakır'ın MHK Başkanı olabileceğini iddia etti. Trabzonspor'un stadyumunda görüntülendiğini söyleyen Ersen, Cüneyt Çakır'ın maçları izleyerek Türk hakemlerini değerlendirdiğini söyledi. Cemal Ersen ayrıca, MHK'ye aktif olarak bilgi aktaran Cüneyt Çakır'ın 2 yıl içinde MHK Başkanı olabileceğini ifade etti.

TARİHE GEÇMİŞTİ

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Türkiye - Çekya maçını 5. dakikaya kadar yöneten Cüneyt Çakır, Türk futbol tarihinde jübilesi yapılan ilk hakem olarak tarihe geçmişti. Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verilmişti.

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