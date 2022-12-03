Trabzon maçında görüntülendi! Cüneyt Çakır göreve geri dönüyor

Hakemlik kariyeri boyunca hep zirvede yer alan Cüneyt Çakır, 46 yaşında aktiflik hakem kariyerine nokta koymuştu. Futbol dışında farklı bir iş yapmak istemeyen tecrübeli ismin geri döneceği iddia edildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Milliyet gazetesi yazarı Cemal Ersen, Cüneyt Çakır'ın MHK Başkanı olabileceğini iddia etti. Trabzonspor'un stadyumunda görüntülendiğini söyleyen Ersen, Cüneyt Çakır'ın maçları izleyerek Türk hakemlerini değerlendirdiğini söyledi. Cemal Ersen ayrıca, MHK'ye aktif olarak bilgi aktaran Cüneyt Çakır'ın 2 yıl içinde MHK Başkanı olabileceğini ifade etti.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Türkiye - Çekya maçını 5. dakikaya kadar yöneten Cüneyt Çakır, Türk futbol tarihinde jübilesi yapılan ilk hakem olarak tarihe geçmişti. Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verilmişti.

