Trabzon Erzurum'a diş geçiremedi

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Mücadelenin 6. dakikasında Özer Hurmacı ile Erzurumspor golü buldu. Ancak, yapılan VAR kontrolünün ardından pozisyonun ofsayt olduğu anlaşıldı ve iptal edildi.

Maçın 67. dakikasında Trabzonspor penaltı kazandı. Hugo Rodallega, İbrahim'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, penaltı noktasını işaret etti ancak VAR'dan onay beklediğini söyledi. VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gidip pozisyonu inceleyen Bülent Yıldırım, penaltı kararını iptal etti.

Spor Toto Süper Lig'deki son 2 maçını kazanan Trabzonspor, bu beraberlikle serisine son vermiş oldu. 0-0'lık sonucun ardından Trabzonspor puanını 14'e, Erzurumspor ise 6'ya yükseltti.

Trabzonspor, bir sonraki maçını 27 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak. BB Erzurumspor ise yine aynı gün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Sunu'nun soldan pasında Emrah Başsan, topu ceza alanındaki Özer Hurmacı'ya aktardı. Özer Hurmacı, meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem sisteminin uyarısıyla Emrah Başsan'ın ofsaytta olduğu belirlenerek, gol geçerli sayılmadı.

13. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Sehic sol tarafına gelen meşin yuvarlağı çelerek tehlikeyi önledi.

16. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

20. dakikada Amiri'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

21. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Egemen Korkmaz'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Onur Recep Kıvrak'ta kaldı.

37. dakikada savunmanın arkasındaki Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topu kontrol etti.

39. dakikada Hosseini'den topu kapan Sunu'nun ceza yayı yakınından yerden şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağı kontrol ederek gol şansı vermedi.