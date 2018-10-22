Trabzon Erzurum'a diş geçiremedi

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Mücadelenin 6. dakikasında Özer Hurmacı ile Erzurumspor golü buldu. Ancak, yapılan VAR kontrolünün ardından pozisyonun ofsayt olduğu anlaşıldı ve iptal edildi.
Maçın 67. dakikasında Trabzonspor penaltı kazandı. Hugo Rodallega, İbrahim'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, penaltı noktasını işaret etti ancak VAR'dan onay beklediğini söyledi. VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gidip pozisyonu inceleyen Bülent Yıldırım, penaltı kararını iptal etti.
Spor Toto Süper Lig'deki son 2 maçını kazanan Trabzonspor, bu beraberlikle serisine son vermiş oldu. 0-0'lık sonucun ardından Trabzonspor puanını 14'e, Erzurumspor ise 6'ya yükseltti.
Trabzonspor, bir sonraki maçını 27 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak. BB Erzurumspor ise yine aynı gün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Sunu'nun soldan pasında Emrah Başsan, topu ceza alanındaki Özer Hurmacı'ya aktardı. Özer Hurmacı, meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem sisteminin uyarısıyla Emrah Başsan'ın ofsaytta olduğu belirlenerek, gol geçerli sayılmadı.
13. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Sehic sol tarafına gelen meşin yuvarlağı çelerek tehlikeyi önledi.
16. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
20. dakikada Amiri'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.
21. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Egemen Korkmaz'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Onur Recep Kıvrak'ta kaldı.
37. dakikada savunmanın arkasındaki Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topu kontrol etti.
39. dakikada Hosseini'den topu kapan Sunu'nun ceza yayı yakınından yerden şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağı kontrol ederek gol şansı vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarı
54. dakikada Sosa'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Rodellega'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'de kaldı.
57. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde Rodallega'nın vuruşunda yerden seken top üstten auta çıktı.
67. dakikada hakem Bülent Yıldırım, Rodallega'nın ceza sahası içinde düşürülmesinde önce penaltı noktasını gösterdi. Sonra VAR'a giden Yıldırım, bu kararını iptal etti.
87. dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası içine giren Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Yusuf Bozdoğan xx
Trabzonspor: Onur xx, Pereira x, Toure x, Hosseini xx, Novak xx, Onazi xx (Kucka dk. 46 x), Sosa x, Vahid Amiri x (Ekuban dk. 46 x), Abdulkadir Ömür xx (Yusuf Yazıcı dk. 88 ?), Burak Yılmaz x, Rodallega x
BB Erzurumspor: Sehic xx, Auremir xx, Egemen xx, Lokman xx, Schwechlen xx, Scuk xx, Emrah Başsan xx (Lennart Thy dk. 76 x), İbrahim xx (Siphiwe Tshabalala dk. 89 ?), Taylan xx, Özer Hurmacı xx (Moussa Kone dk. 83 ?), Sunu xx
Sarı Kartlar: Sunu, Auremir, Sehic (BB Erzurumspor), Onazi (Trabzonspor)
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Akhisarspor maçının 11'iyle rakibinin karşısına çıktı.
Teknik direktör Ünal Karaman, deplasmanda 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Karaman, milli takımdan sakatlığı nedeniyle erken dönen ancak iki gün önce takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Karaman, ayrıca çift forvetli sistemini de bozmayarak hücum hattında Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz ikilisine art arda üçüncü maçta da görev verdi.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Luis Ibanez ile ödemeler konusunda sorun yaşadığı için Akhisarspor maçının kadrosuna alınmayan Juraj Kucka, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.
Onur ve Pereira'ya plaket
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 200. lig maçına çıkan kaptan Onur Recep Kıvrak ve 61. kez bordo-mavili formayı giyen Portekizli Joao Pereira'ya saha kenarında plaket verdi.
Bordo-mavili taraftarlar da her iki oyuncuyu alkışlayarak tebrik etti.
Tribünlerin tamamına yakını doldu
Trabzonspor taraftarı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi.
Bordo-mavili taraftarlar, satışa sunulan biletlerin çok büyük bir bölümünü tüketirken, tribünde çok küçük boşluklar kaldı.
Konuk takım taraftarlarının da büyük çoğunluğu Erzurum'dan gelerek misafir takım tribününü doldurdu.
21 yaş altı takımları arasında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 5-1 kazandı.
Karşılaşmadan önce bordo-mavili taraftarlar, sanatçı Kazım Koyuncu'nun anısına 'Hayde' şarkısını seslendirdi.
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