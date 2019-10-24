Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor ile Rus ekibi Krasnodar karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Krasnodar oldu. Krasnodar'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena kaydetti. Bu galibiyetin ardından Kranosdar puanını 3 yaparken, Trabzonspor 1 puanda kaldı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Trabzonspor ile Krasnodar bir kez daha karşılaşacak. Mücadele Rusya'da oynanacak. MAÇTAN DAKİKALAR 1. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kalecide kaldı.

22. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasının solundan yaptığı ortada savunmadan seken topta Spajic'in ters vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Sosa'nın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Safonov topu güçlükle çeldi.

26. dakikada Sosa'nın pasında topla bulaşan Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahasına indi. Nwakaeme'nin yerden ortaladığı topa Sörloth dokunamayınca savunma topu tehlikeli bölgeden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İKİNCİ YARI 49. dakikada Petrov'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

64. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Safonov'da kaldı.

65. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Fernandes'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vilhena'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Ari'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Vilhena düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2 Stat: Medical Park

Hakemler: Harald Lecher xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Ivanildo Fernandes xx, Campi xx (Ahmet Canbaz dk. 83 ?), Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx (Avdijaj dk. 72 x), Kamil Ahmet Çörekçi x (Doğan Erdoğan dk. 68 x), Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Sörloth xx

FC Krasnodar: Safonov xxx, Ramirez xx, Spajic xx, Martynovich xx, Petrov xx, Vilhena xxx, Kambolov xx (Fjoluson dk. 76 x), Olsson xx, Stoski xx (Manuel Fernandes dk. 61 x), Suleymanov xx, Berg xxx (Ari dk.70 x)

Goller: Berg (dk. 49), Vilhena (dk. 90+1) (Krasnodar)

Sarı Kartlar: Olsson, Spajic, Ramirez (Krasnodar), Pereira, Sosa, Ivanildo Fernandes (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Rusya temsilcisi Krasnodar'ı konuk eden Trabzonspor'da, geride kalan haftada Süper Lig'de 4-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman, Hüseyin Türkmen, Sejedmajid Hosseini'yi kulübede oturttu. Sakatlığı bulunan Daniel Sturridge ise kadroda yer almadı. Karaman, bu oyuncuların yerine Campi, Fernandes ve Yusuf Sarı'yı oynattı. ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEDİ A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Maç öncesinde bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektiren Güneş, protokol trübününde eski arkadaşları ile hasret giderdi. OBI MIKEL VE STURRIDGE KADRODA YOK Sakatlıkları bulunan Obi Mikel ve Sturridge riske edilmeyerek Krasnodar maçında oynatılmadı. İki oyuncunun ligdeki Medipol Başakşehir maçına hazır hale gelmesi için sağlık kurulu tarafından tedavilerine devam edildi. YUSUF SARI AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE BAŞLADI Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez ilk 11'de yer aldı.