SPOR

Trabzonspor 1 - 0 Ankaragücü

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.02.2019 17:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 20. haftasında üst sıraları zorlayan Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü Rodallega'nın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor 1 - 0 Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Trabzonspor, 6. dakikada Abdülkadir'in asistinde Rodallega'nın çok şık golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da rakibine gol izni vermeyen Trabzonspor sahadan tek gollü galibiyetle ayrılmasını bildi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 33 yaparken, Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hugo Rodallega Trabzonspor ankaragücü

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