Trabzonspor 1 - 0 Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Trabzonspor, 6. dakikada Abdülkadir'in asistinde Rodallega'nın çok şık golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da rakibine gol izni vermeyen Trabzonspor sahadan tek gollü galibiyetle ayrılmasını bildi.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 33 yaparken, Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.
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