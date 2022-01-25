Trabzonspor, 15 haftadır liderliğini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor, ligde 15 haftadır liderliğini sürdürüyor.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, her geçen hafta rakipleriyle puan farkını açarak konumunu korumayı başardı.

Trabzonspor, ligin 23. haftası sonunda 54 puanla liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakibi bir maç eksiği olan İttifak Holding Konyaspor'un ise 45 puanı bulunuyor.

Ligde 15 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösteren Trabzonspor, geride kalan 15 haftalık bölümde de bu avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor.

- Önünde kritik 2 karşılaşma

Trabzonspor, lige verilen aranın ardından sahasında art arka iki karşılaşmaya çıkacak.

Bordo-mavililer, ligin 24. haftasında Kasımpaşa, 25. haftasında da İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmaları da kazanması halinde şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.

