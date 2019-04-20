Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatyaspor

İkinci yarıya da hızlı başlayan Trabzonspor oldu. Üstünlük golünü arayan Bordo-Mavililer'de 64'de Sosa'nın şutu üstten auta giderken, 69. dakikada ise Nwakaeme'nin vuruşunu Ertaç çıkardı. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Abdülkadir Ömür'ü düşüren Mustafa Akbaş ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Malatyaspor'u 10 kişi bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Maça hızlı başlayan Trabzonspor henüz 2. dakikada gole çok yaklaştı ancak Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Ertaç mutlak golü çıkardı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 2. dakikada Nwakaeme ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür, kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kaldı. Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda, Ertaç Özbir gole izin vermedi. 15. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı. 19. dakikada Donald'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak kontrol etti. 21. dakikada ceza alanında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Ertaç Özbir tehlikeyi uzaklaştırdı. 22. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Pereira'nın sağdan ortasında ceza alanında savunmanın arasından iyi yükselen Ömer Şişmanoğlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 0-1 31. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Abdulkadir Parmak'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme, rakibinden sıyrılarak topa yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluştu: 1-1 41. dakikada ceza alanı dışı sol çaprazında topla buluşan Donald'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak güçlükle meşin yuvarlağı kornere çeldi. 43. dakikada Ekuban'ın pasında rakibinden sıyrılarak soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, top yandan auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, ilk 11'de 2 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta 1-0 kazandıkları Bursaspor maçı 11'inden yedek kulübesine çektiği Olcay Şahan'ın yerine sağ kanatta Abdülkadir Ömür'e, savunmanın solunda ise Arjantinli futbolcu Luis Ibanez'in yerine Çekyalı oyuncu Filip Novak'a görev verdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR 53. dakikada Aleksic'in ceza yayı önünden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin az farkla üzerinden auta çıktı. 64. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, ceza alanı dışından Sosa'nın şutunda top üsten auta gitti. 76. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı gördü ve ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mustafa, ilk sarı kartını 70. dakikada görmüştü. 77. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Ertaç Özbir, topu kontrol etti. 79. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, arka direkte iyi yükselen Rodallega, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in sağından üstten filelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1. 85. dakikada Sosa'nın uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Rodallega ceza alanında kaleci Ertaç Özbir'den sıyrılmak istedi. Ertaç'ın müdahale ettiği top Ekuban'ın önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Trabzonspor'da son olarak ligin 26. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen ve ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle Antalyaspor ile Bursaspor mücadelelerinde kadroda yer almayan sol bek Filip Novak, 2 hafta sonra takıma döndü. Bordo-mavili ekipte son olarak 17 Şubat'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkan, daha sonraki süreçte yaşadığı sakatlığın ardından tedavisinin tamamlanmasıyla Antalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında yedek kulübesinden oyuna dahil olan genç oyuncu Abdülkadir Ömür ise 62 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

MAÇA BEKLENEN İLGİ GÖSTERİLMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Evkur Yeni Malatyaspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Kulüpten yapılan maça davet çağrılarına rağmen tribünlerin önemli bölümünde boşluklar olduğu görülürken, karşılaşmayı izlemeye gelen bordo-mavili taraftarlar ise maç öncesi futbolcuları tribüne çağırarak moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarı da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları hep birlikte 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye bağırarak terörü protesto etti.