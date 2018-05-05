Trabzonspor 2 - 5 Kasımpaşa (MAÇ ÖZETİ)

Bu sezon beklediği çıkışı gerçekleştiremeyen, ligin bitimine 2 hafta kala Avrupa kupalarına katılmak isteyen Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Medical Park Stadı'nda oynanan çılgın mücadeleyi konuk ekip 5-2 kazandı. SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN! Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Hubocan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kasımpaşa'da Trezeguet, 2 gol 3 asist ile 5 golün tamamına direkt katkı yaptı. Bu bol gollü galibiyet sonrası Kasımpaşa puanını 43 Trabzonspor 49 puanda kaldı. Maça hızlı başlayan Kasımpaşa, 11. dakikada Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor bu gole 6 dakika sonra Novak ile karşılık verince skor 1-1 oldu. Kasımpaşa'da Trezeguet 22. dakikada attığı golle takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2 İlk yarıda son sözü 45+1. dakikada attığı golle Mensah söyledi. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 3-1 önde tamamladı. Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. Bordo-mavili ekipte ikinci kez sahneye çıkan Filip Novak attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-3 Çılgın maçta goller arka arkaya gelmeye devam etti. Trezeguet 59. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı: 2-4 Zorlu mücadelede son sözü ilk golü atan Diagne söyledi. Senegal oyuncu 74. dakikada kendinin ikinci takımının ise 5. golüne imza attı. 2-5

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa sahadan 5-2'lik üstünlükle ayrıldı. Trabzonspor-Kasımpaşa maçının 11'leri;



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hubocan, Okay, Novak, Onazi, Kucka, Jose Sosa, Olcay Şahan, Yusuf, Burak Yılmaz Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI Dakika 9: Ceza yayı sağ çaprazına sokulan Yusuf Yazıcı doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.



Dakika 11: Kasımpaşa, Mbaye Diagne ile öne geçiyor! Sol çaprazda topla buluşan Trezeguet ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Mbaye Diagne kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor. Dakika 17: Trabzonspor, Filip Novak ile beraberliği yakalıyor! Burak Yılmaz'ın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Filip Novak rakibini vücut hareketi ile geçerek ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Tecrübeli oyuncu sol ayağı ile yerden vuruşununu yapıyor ve meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluşuyor.

Dakika 22: Kasımpaşa, Trezeguet ile tekrar öne geçiyor! Ceza yayı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Bernard Mensah doğrudan kaleyi düşünüyor. Barajdan seken topu kaleci Uğurcan Çakır son anda çıkarmayı başarıyor. Boşta kalan top penaltı noktası önünde Trezeguet'ye geliyor. Tecrübeli oyuncu gelişine yerden vuruşunu ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor. Dakika 31: Sol kanattan gelişen atakta Filip Novak son çizgiye inmeden ortasını altıpas gerisine doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Burak Yılmaz kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ramazan Köse kale direğinin hemen altından bu topu çıkartmayı başarıyor. Dakika 36: Jose Sosa sağ tarafta dışarı çıkan topu son anda ceza sahasına doğru çeviriyor. Arka direğe doğru yönelen bu topa Burak Yılmaz altıpas çizgisi üzerinde vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ramazan Köse bir kez daha gole izin vermiyor. Dakika 45+1: Kasımpaşa, Bernard Mensah ile farkı ikiye çıkartıyor! Hızlı gelişen konuk ekip atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Trezeguet son çizgiye inerek yerden pasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Bernard Mensah yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

İkinci yarı Dakika 48: Trabzonspor, Filip Novak ile durumu 3-2'ye getiriyor! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jose Sosa ortasını altıpas çizgisinin önüne doğru gönderiyor. Veysel Sarı'dan seken top altıpas alanı içerisinde Filip Novak'ın önüne düşüyor. Tecrübeli oyuncu dönerek yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor. Dakika 59: Kasımpaşa, Trezeguet ile durumu 4-2'ye getiriyor! İlhan Depe'nin pası ile ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Trezeguet sağ ayağının dışı ile harika bir şut çıkarıyor ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturuyor. Dakika 62: Abdülkadir Ömür sağ kanatta topla buluşuyor ve ortasını arka direğin hizasındaki altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Burak Yılmaz kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Ramazan Köse'nin üzerine gidiyor. Dakika 74: Kasımpaşa, Mbaye Diagne ile farkı üçe çıkartıyor! Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Trezeguet sol çaprazdan ceza sahasına giriyor ve pasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Mbaye Diagne yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor.

Dakika 78: Bordo mavililerde Okay Yokuşlu hakemle girdiği dialog sonrasında doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Dakika 87: Trabzonspor'da Tomas Hubocan hakem ile girdiği dialog sonrasında doğrudan kırmızı kart ile saha dışına gönderildi. Dakika 90: Ceza yayı içerisinde topla buluşan Hugo Rodallega doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top sol kale direğine çarparak oyun alanına geri dönüyor. Stat: Medical Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Trabzonspor: Uğurcan x, Pereiara x, Hubocan x, Okay x, Novak xx, Onazi x (Rodallega dk. 79 ?), Olcay x (Abdülkadir dk. 46 x), Kucka x, Sosa x (N’doye dk. 65 x), Burak Yılmaz x, Yusuf Yazıcı x

Kasımpaşa: Ramazan xxx, Veysel xx, Popov xx, Sadiku xxx, Trezeguet xxxx (Eduok dk. 89 ?), Pavelka xx, Ben Youssef xxx, İlhan xxx (Murillo dk. 81 ?), Veigneau xxx, Mensah xxx (Ahmet Ildız dk. 78 ?), Diagne xxx

Goller: Diagne (dk. 11 ve 74), Trezeguet (dk. 22 ve 59), Mensah (dk. 45) (Kasımpaşa), Novak (dk. 17 ve 48) (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Okay Yokuşlu (dk. 77), Hubocan (dk. 87) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Trezeguet, Ramazan (Kasımpaşa), Sosa, Onazi, Kuçka, Burak (Trabzonspor)

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇINDAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kadroyu bozmadı. Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa karşısında ligde geçen hafta deplasmanda 2-1 galip geldikleri Antalyaspor maçının 11'inde değişiklik yapmadı. Kazanan 11'i değiştirmeyen Çalımbay, sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosunda yer almayan Abdülkadir Ömür ile Hugo Rodallega'yı da Kasımpaşa maçının 21 kişilik kadrosuna dahil etti. Taraftarlar maça ilgi göstermedi Trabzonsporlu taraftarlar Kasımpaşa karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin önemli bölümünün boş olduğu görülürken, maça gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları alkışlayarak moral verdi. Konuk ekibin taraftarları için ayrılan bölümün ise boş olduğu görüldü. "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şanlıurfa'dan gelen 200 öğrenci de Medical Park Stadı tribünlerinde yer alarak karşılaşmayı izledi. Kulübe ziyaretler Bu arada Kasımpaşa maçı öncesinde bordo-mavili yönetim kurulu ziyaretleri kabul etti.