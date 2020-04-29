SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor 23 Milyon TL kar açıkladı

Trabzonspor 23 Milyon TL kar açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.04.2020 21:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 23 Milyon TL kar açıkladıklarını söyledi. Doğan, 1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında 63 Milyon TL zarar açıkladıklarını hatırlatarak, 1 Haziran 2019 ile 29 Şubat 2020 arasında ise 23 Milyon TL kar elde ettiklerini belirtti.

Trabzonspor 23 Milyon TL kar açıkladı

Trabzonspor Finanstan Sorumlu Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 9 aylık mali tabloyu KAP bildirdiklerini belirterek, "1 Haziran 2019 ile 29 Şubat 2020 tarihleri mali tablolarına göre 23 milyon TL kar açıkladık. Geçen yılın aynı döneminde 1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihlerinde ise 63 milyon TL zararda olduklarını hatırlattı. Her alanda doğru adımlar atarak kulübümüzün ekonomisini dengelemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak dünyayı etkisi alan Covid-19 salgını maalesef ekonomimizde olumsuz etkiler oluşturacaktır. Bu dönemi en az hasarla geçebilmek amacıyla elbette bazı tedbirler alacağız" dedi.

Doğan, Trabzonspor’un sıkıntılı döneme en hazırlıklı giren kulüpler arasında olduğunu vurgulayarak, "Özellikle futbolcu maliyetlerindeki doğru planlama ve altyapıya verdiğimiz önem, krizden en az hasarla çıkmamıza vesile olacaktır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
75 milyonu gözden çıkardılar75 milyonu gözden çıkardılar
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

Turgay Kalyoncu koronavirüsten hayatını kaybetti

Turgay Kalyoncu koronavirüsten hayatını kaybetti

Survivor şampiyonu, Aziz Yıldırım ile görüştü

Survivor şampiyonu, Aziz Yıldırım ile görüştü

Albayrak'ı dolandıran isim yakalandı!

Albayrak'ı dolandıran isim yakalandı!

Mesut Özil'den Survivor Aycan'a mesaj!

Mesut Özil'den Survivor Aycan'a mesaj!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım

Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 lira bağış

Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 lira bağış

Trabzonspor'u bekleyen çılgın para

Trabzonspor'u bekleyen çılgın para

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor 23 Milyon TL kar açıkladı

Trabzonspor kar açıkladı!

Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da hedefe ulaşacağımıza inanıyorum

'Hedefe ulaşacağımıza inanıyorum'

Trabzonspor'un Jose Sosa teklifi ortaya çıktı!

Trabzonspor'un Jose Sosa teklifi ortaya çıktı!

Nwakaeme için 10 milyon euroyu gözden çıkardılar

75 milyonu gözden çıkardılar

Ercüment Ovalı'nın bulduğu aşının isminde Trabzonspor detayı

Koronavirüs aşısının isminde şaşırtan Trabzonspor detayı

Josa Sosa: Arjantin'e döneceğim diye bir şey söylemek doğru olmaz

Sosa'dan Arjantin iddialarına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.