Trabzonspor 3 - 0 Kardemir Karabükspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile son maçına çıkan Trabzonspor, oynadığı futbolla tat vermese de Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

Ligden haftalar önce düşen rakibine karşı etkisiz bir futbol ortaya koyan Trabzonspor'da galibiyeti getiren goller, 65 ve 90+2. dakikalarda Joao Pereira ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 55'e çıkartarak ligi 5. sırada tamamladı. Karabükspor ise sıkıntılı geçen sezonunu 12 puan ile sonuncu bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Tayyip Talha Sanuç'un çıkardığı topu yakın mesafeden Bliznichenko kaleye gönderdi ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

19. dakikada Ergin Keleş'in, ceza alanı içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan topa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

37. dakikada Kucka'nın sağdan pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki N'Doye'un sert vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.