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Trabzonspor 3 - 0 Kardemir Karabükspor (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.05.2018 19:54 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Yedek ağırlıklı bir kadroya sahaya çıkan Trabzonspor, Kardemir Karabükspor karşısında kendisini fazla zorlamadı ve sahadan 3-0 galip ayrılarak ligi 3 puanla tamamladı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, Joao Pereira (2) ve Yusuf Yazıcı kaydetti.

Trabzonspor 3 - 0 Kardemir Karabükspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile son maçına çıkan Trabzonspor, oynadığı futbolla tat vermese de Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

Ligden haftalar önce düşen rakibine karşı etkisiz bir futbol ortaya koyan Trabzonspor'da galibiyeti getiren goller, 65 ve 90+2. dakikalarda Joao Pereira ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 55'e çıkartarak ligi 5. sırada tamamladı. Karabükspor ise sıkıntılı geçen sezonunu 12 puan ile sonuncu bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Tayyip Talha Sanuç'un çıkardığı topu yakın mesafeden Bliznichenko kaleye gönderdi ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
19. dakikada Ergin Keleş'in, ceza alanı içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan topa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.
37. dakikada Kucka'nın sağdan pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki N'Doye'un sert vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada rakiplerinden sıyrılarak soldan ceza alanına giren Traore'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
48. dakikada Kucka'nın pasında sol çaprazda kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kalan N'Doye'un dengesini kaybederek yaptığı vuruşta, top auta gitti.
50. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, altı pas çizgisinin üzerinden N'Doye kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.
65. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Kucka'nın sağdan yerden ortasında, Pereira dokunarak topu filelerle buluşturdu: 1-0.
71. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu çelmeyi başardı.
85. dakikada N'Doye'un pasında sağdan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı'nın şutunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı geçen top yan direkten döndü.
88. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Uğurcan Çakır'ın uzun kullandığı degajda savunmanın arkasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunda, top açıyı daraltan kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın solundan filelere gitti: 2-0.
90+2. dakikada Okay Yokuşlu'nun pasında sağdan ceza alanına giren Pereira, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın üzerinden topu filelerle buluşturarak kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti: 3-0.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Baki Tuncay Akkın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Durica, Mustafa Akbaş, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka (Dk. 70 Hasan Batuhan Artarslan), Bero (Dk. 46 Sosa), Abdülkadir Ömür (Dk. 74 Hüseyin Türkmen), Yusuf Yazıcı, N'Doye
Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Hakan Aslantaş, Kravchenko, İshak Doğan, Traore (Dk. 82 Yusuf Akbulut) Alican Karadağ (Dk. 74 Özgür Yılmaz), Kage (Dk. 70 Murat Akın), Bliznichenko, Ahmet Karadayı, Ergin Keleş
Goller: Dk. 65 ve 90+2 Pereira, Dk. 88 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Pereira (Trabzonspor), Dk. 53 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 58 İshak Doğan, Dk. 79 Traore (Kardemir Karabükspor)

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Anahtar Kelimeler:
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