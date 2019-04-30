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Trabzonspor, 3 büyüklere karşı son 8 sezonun en iyi dönemini yaşıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.04.2019 15:13 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Süper Lig'de 3 büyüklere karşı bir maç eksiği bulunmasına rağmen son 8 sezonun en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.

Trabzonspor, 3 büyüklere karşı son 8 sezonun en iyi dönemini yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon 3 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı bir maç eksiği bulunmasına rağmen son 8 sezonun en iyi dönemini yaşadı.

2018-2019 sezonunda ezeli rakipleri karşısında sadece 1 yenilgi alan bordo-mavililer, 2'şer defa da beraberlik ve galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi, Galatasaray ile sahasında oynadığı ilk maçı 4-0 kazanırken, İstanbul'da ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'yi evinde 2-1'le geçen bordo-mavililer, Kadıköy deplasmanından da 1-1'le ayrılırken, Beşiktaş ile de İstanbul'da 2-2 berabere kaldı. Bu maçın rövanşı ise 33. haftada Trabzon'da oynayacak. Bordo-mavili takım, bu mücadeleden de puan yada puanlarla ayrılması halinde 3 büyüklere karşı son 8 sezonun en iyi dönemini yaşamış olacak.

2010 - 2011 SEZONUNDAN SONRA EN İYİ DERBİ DÖNEMİ

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda sonra 3 büyüklere karşı en iyi dönemini yaşadı. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde 6 maçta 15 puan toplarken, 2011-2012'de 5, 2012-2013'te 4, 2013-2014'te 2, 2014-2015'te 8, 2015-2016'da 3, 2016-2017'de 7, 2017-2018 sezonunda da 6 puan elde etti. Karadeniz temsilcisi, evinde oynayacağı Beşiktaş maçı haricinde bu sezon oynadığı 5 maçta 8 puan toplayarak, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı son 8 sezonun en iyi dönemlerinde birini yaşadı.

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