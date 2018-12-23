Trabzonspor 4 - 1 Çaykur Rizespor (Spor Toto Süper Lig 17. hafta puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 24. ve 68. dakikalarda bordo-mavili ekibin gelecek umudu Abdülkadir Ömür , 79. dakikada Hugo Rodallega ve 90+3. dakikada Nwakaeme'den geldi. Trabzonspor'un yükselen yıldız adayı Abdülkadir, bu sezon ilk gollerini atarken, Süper Lig'de 2 gol birden atan en genç oyuncu oldu (19 yıl, 5 ay, 28 gün). Öte yandan Rodallega da bu sezon 9. golünü kaydederken, içeride oynadığı maçlarda 7. kez ağları sarsmayı başardı. Rizespor'un tek sayısını ise 84. dakikada Umar Aminu kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor son 5 maçta 4. galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini de 5 maça taşıyarak 29 puan ile 2. sıraya yükseldi. Ligin dibindeki Rizespor ise 4 maçlık beraberlik serisinin ardından mağlubiyet yaşadı ve 12 puanla ilk yarıyı tamamladı.

Süper Lig'in 2. yarısındaki ilk haftada Trabzonspor evinde Başakşehir ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.