Trabzonspor 5 maç sonra kazandı, o golle rekor geldi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 2-0 kazanırken Bordo-mavililerin golleri 49. dakikada Trezeguet ve 77. dakikada Enis Bardhi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 40'a yükseltirken, Hatayspor 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor evinde Sivasspor'u konuk edecek.

O GOLLE REKOR GELDİ

Trabzonspor'da Trezeguet kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Mısırlı futbolcunun golüyle, Trabzonspor bu sezon ligde en fazla kafa golü atan takım (13) oldu.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Bordo-mavili ekip bu sonuçla birlikte ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini noktalamış oldu. Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçtan ise mağlubiyetle ayrılmıştı.





