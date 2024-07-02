Trabzonspor'a bir Fenerbahçeli daha! Ozan Tufan'ın ardından anlaşma sağlanmak üzere...

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin Trabzon'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Denswil'in ayrılık durumuna göre transferin duyurulması beklenirken sosyal medyada bu gelişme gündeme oturdu.
Fenerbahçe'den Hoffenheim'a 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Szalai sonrasında Freiburg'a kiralanmıştı. Almanya macerası istediği gibi gitmeyen Macar oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.
Trabzonspor'un teklifine olumlu cevap veren Szalai, bordo-mavililerin Denswil'i satması durumunda imzayı atacak.