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Trabzonspor'a bir Fenerbahçeli daha! Ozan Tufan'ın ardından anlaşma sağlanmak üzere...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.07.2024 19:28
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Trabzonspor'da gelecek sezonun kadrosu yavaş yavaş oluşturuluyor. Son olarak Nwakaeme ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan bordo-mavililerden bir hamle daha geliyor...

Trabzonspor'a bir Fenerbahçeli daha! Ozan Tufan'ın ardından anlaşma sağlanmak üzere...

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin Trabzon'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Denswil'in ayrılık durumuna göre transferin duyurulması beklenirken sosyal medyada bu gelişme gündeme oturdu.

FENERBAHÇE, 12.3 MİLYON EURO'YA SATMIŞTI

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Fenerbahçe'den Hoffenheim'a 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Szalai sonrasında Freiburg'a kiralanmıştı. Almanya macerası istediği gibi gitmeyen Macar oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

TRABZON'UN TEKLİFİNE OLUMLU CEVAP VERDİ

Trabzonspor'un teklifine olumlu cevap veren Szalai, bordo-mavililerin Denswil'i satması durumunda imzayı atacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor szalai
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