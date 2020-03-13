Trabzonspor'a golcü oyuncusu Sörloth'tan sevindirici haber

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sörloth ve Kamil Ahmet'in MR'larının çekildiğini belirtti.
Ayaz, açıklamasında, "Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Alexander Sörloth'un klinik gidişatı iyi yönde olup pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.
Gaziantep maçı sonrası arka adele şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edildiğini vurgulayan Ayaz, tedavisine devam edilen futbolcunun sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü kaydetti.
TFF'den seyircisiz oynanacak maçlar hakkında açıklama
UEFA açıkladı: Tüm maçlar ertelendi
G.Saray'dan 'ligler ertelensin' talebi
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'den flaş Altay Bayındır açıklaması
Serie A'nın yıldız isminde koronavirüs çıktı!
Almanya'da bir futbolcu daha koronavirüs çıktı
Cengiz'den koronavirüs ve Arda Turan açıklaması
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması
Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!
F.Bahçeli isim ameliyat olacak
Kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor
Beşiktaş'tan iki yeni imza
Alman futbolcu koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum