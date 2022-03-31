SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten müjdeli haber!

Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten müjdeli haber!

31.03.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'da Slovak yıldız Marek Hamsik'ten müjdeli haber geldi.

Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten müjdeli haber!
Marek Hamsik

Marek Hamsik

SLO Slovakya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig’in lideri Trabzonspor, 31’inci haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

cf465e17f61444eef408b686cba12c68

2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan yıldız oyuncu Marek Hamsik de katıldığı antrenmanda temposunu arttırdı.

fda0f04ba1456782869259df76e8f2ad

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren bordo mavili oyuncular, dinamik ısınma ve pas çalışmasının ardından 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

b510488108a1ab3103c12aad984422ee

Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Antrenmanda tedavi sürecindeki Marek Hamsik de yer aldı. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan Slovak yıldız, Beşiktaş karşılaşmasında kadroda olmaya hazırlanıyor.

Milli arada Trabzon’dan hiç ayrılmayıp, aralıksız çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, antrenman temposunu da artırdı. Hamsik’in pazar günü kadroda olma ihtimali yüksek olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'dan sakatlık açıklamasıTrabzon'dan sakatlık açıklaması
Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!
Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Son dakika: Erman Toroğlu, yeni TFF Başkanı'nı açıkladı!

Son dakika: Erman Toroğlu, yeni TFF Başkanı'nı açıkladı!

Fenerbahçe'den rekor bonservisle ayrılıyor! Dudak uçuklattı...

Fenerbahçe'den rekor bonservisle ayrılıyor! Dudak uçuklattı...

Fatih Terim seçime girecek mi? O detay...

Fatih Terim seçime girecek mi? O detay...

Işıtan Gün'den olay yaratan itiraflar!

Işıtan Gün'den olay yaratan itiraflar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Uyarı gibi açıklama: Radyasyon bulutu üzerimizden geçti

Uyarı gibi açıklama: Radyasyon bulutu üzerimizden geçti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.