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Trabzonspor'a neler oluyor? Gaziantep deplasmanında puan kaybı...

09.04.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Gaziantep FK - Trabzonspor maçı muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. İç sahadaki performansıyla dikkat çeken Gaziantep FK, adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'u konuk etti. 90 dakikası nefes kesen ve iki takımın da şutlarının direklerden döndüğü maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle bitti. Trabzonspor'un kazanamama serisi ise 3 maça çıktı.

Trabzonspor'a neler oluyor? Gaziantep deplasmanında puan kaybı...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Taktik savaşlarının olduğu ve iki topun direkten döndüğü müsabaka, izleyenlere büyük keyif verdi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle ayrıldı ve üst üste 3. maçından da galibiyet alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk etti.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Trabzonspor, puanını 72 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2 maçtır galibiyet alamayan Gaziantep FK ise 41 puanla 14. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

CORNELIUS'UN KALE AĞZINDAN VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ

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  1. dakikadaki Trabzonspor atağında sağ kanattan gelen Edin Visca'nın ortasında altı pasta topla buluşan Andreas Cornelius'un kafa vuruşu ağlarla buluşmadı. Danimarkalı yıldızın şutu, önce direğe çarptı ardından kaleci Günay Güvenç'e geldi.

MUHAMMET DEMİR VURDU, UĞURCAN SON ANDA ÇELDİ

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  1. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou, ceza sahası önünde topu Figueiredo'ya verdi. Brezilyalı futbolcunun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşuna Uğurcan Çakır parmaklarıyla dokundu ve meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

TRABZONSPOR, 4 İSİMDEN YOKSUN ÇIKTI

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Trabzonspor'da Djaniny, Bakasetas ve Siopis cezaları, Trondsen de sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

GAZİANTEP FK'DA 3 EKSİK

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Gaziantep FK'da sakatlığı bulunan Hamza Mendyl ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Papy Djilobodji karşılaşmada yer alamadı.


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Trabzonspor Gaziantep FK Andreas Cornelius
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