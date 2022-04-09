Trabzonspor'a neler oluyor? Gaziantep deplasmanında puan kaybı...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Taktik savaşlarının olduğu ve iki topun direkten döndüğü müsabaka, izleyenlere büyük keyif verdi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle ayrıldı ve üst üste 3. maçından da galibiyet alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk etti.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Trabzonspor, puanını 72 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2 maçtır galibiyet alamayan Gaziantep FK ise 41 puanla 14. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

CORNELIUS'UN KALE AĞZINDAN VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ

dakikadaki Trabzonspor atağında sağ kanattan gelen Edin Visca'nın ortasında altı pasta topla buluşan Andreas Cornelius'un kafa vuruşu ağlarla buluşmadı. Danimarkalı yıldızın şutu, önce direğe çarptı ardından kaleci Günay Güvenç'e geldi.

MUHAMMET DEMİR VURDU, UĞURCAN SON ANDA ÇELDİ

dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou, ceza sahası önünde topu Figueiredo'ya verdi. Brezilyalı futbolcunun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşuna Uğurcan Çakır parmaklarıyla dokundu ve meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

TRABZONSPOR, 4 İSİMDEN YOKSUN ÇIKTI

Trabzonspor'da Djaniny, Bakasetas ve Siopis cezaları, Trondsen de sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

GAZİANTEP FK'DA 3 EKSİK

Gaziantep FK'da sakatlığı bulunan Hamza Mendyl ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Papy Djilobodji karşılaşmada yer alamadı.



