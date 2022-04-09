Trabzonspor'a neler oluyor? Gaziantep deplasmanında puan kaybı...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Taktik savaşlarının olduğu ve iki topun direkten döndüğü müsabaka, izleyenlere büyük keyif verdi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle ayrıldı ve üst üste 3. maçından da galibiyet alamadı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk etti.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Trabzonspor, puanını 72 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2 maçtır galibiyet alamayan Gaziantep FK ise 41 puanla 14. sırada yer aldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK ise Konyaspor deplasmanına gidecek.
Trabzonspor'da Djaniny, Bakasetas ve Siopis cezaları, Trondsen de sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.
Gaziantep FK'da sakatlığı bulunan Hamza Mendyl ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Papy Djilobodji karşılaşmada yer alamadı.
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