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Trabzonspor'a Sörloth için transfer teklifi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Leipzig’in Sörloth için resmi transfer teklifinde bulunduğunu ve teklifin değerlendirileceğini açıkladı.

Trabzonspor'a Sörloth için transfer teklifi

Trabzonspor, belirlenen tarihte Trabzon'a gelmeyen futbolcuları Alexander Sorloth için noter tespiti yapıldığını ve disiplin talimatındaki ilgili maddelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

BORDO MAVİLİ KULÜBÜN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübü'nden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç'e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

Bugün itibariyle henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir."

(DHA)


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
usak yapacagini yapti, parayi alip yolunu acma vaktidir. Tesekkurler Sorloth
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