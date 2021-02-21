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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilklere imza atıyor

21.02.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilklere imza atıyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilklere imza atıyor. Bordo-mavililer, yedi maç üst üste kazanarak son 17 sezondaki en uzun süreli galibiyet serisini yakalarken, 16 sezon sonra da son dört maçında kalesinde gol görmeden kazanma başarısı gösterdi.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, eksiklerine rağmen zirveye doğru yükselişini sürdürüyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

17 SEZON SONRA BİR İLK

Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i yenerek 17 sezon sonra Abdullah Avcı yönetiminde bir ilke imza attı. Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak 7 maçlık galibeyet serisine ulaştı. Bordo-mavililer, en son 2003-2004 sezonunda 22 ile 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisi elde etmiş ve son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış oldu.

YEDİ MAÇTA 21 PUAN

Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Son olarak da deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek 7 maçta 21 puan topladı.

16 SEZON SONRA SON 4 MAÇI KALESİNDE GOL GÖRMEDEN KAZANDI

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, son 4 maçında kalesinde gol görmeden kazandı. Takım savunmasını ön planda tutan Abdullah Avcı, bu konuda önemli bir mesafa alırken, Karadeniz ekibi 2004-2005 sezonundan sonra ilk kez üst üste 4 maçta kalesini gole kapatarak kazanmayı başardı. Bordo-mavililer, 16 sezon önce Akçaabat Sebatspor'u 1-0, Malatyaspor'u 3-0, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek kalesinde gol görmemişti. Bu sezon ise Denizlispor'u 1-0, Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep FK'yı ve Medipol Başakşehir 1-0 skorlarla yenmeyi başardı.

ABDULLAH AVCI VE ÖĞRENCİLERİ 5 SEZON SONRA BAŞAKŞEHİR'İ YENDİ

Karadeniz ekibinde 7 oyuncunun sağlık sorunu yaşaması, sakatlıklar ve cezalı oyunculara rağmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında Süper Lig'de süre gelen 5 sezonluk galibiyet hasretini bitirerek bir ilke imza attı. Bordo-mavililer 27 Ocak'ta rakibini 2-1 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirmeyi başarırken, ligde ise rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak 5 sezon sonra rakibi karşısında ligde maç kazandı.

YENİLMEZLİK SERİSİ YAKALAYAN İKİNCİ TAKIM OLDU

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde elde ettiği 6 puan ile tarihinin en kötü günlerini yaşarken, Abdullah Avcı ile birlikte girdiği yükseliş döneminde ise istatistiklerini lehine çevirmeyi sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, İstanbul deplasmanından Medipol Başakşehir karşısında yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı başardı. Gaziantep FK'nın ardından bu sezon en uzun süreli yenilmeyen ikinci takım oldu. Gaziantep FK 15, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Alanyaspor 9, Galatasaray ise bu sezon oynadığı son 6 maçta yenilmezlik serisi yakaladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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