Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilklere imza atıyor

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, eksiklerine rağmen zirveye doğru yükselişini sürdürüyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

17 SEZON SONRA BİR İLK

Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i yenerek 17 sezon sonra Abdullah Avcı yönetiminde bir ilke imza attı. Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak 7 maçlık galibeyet serisine ulaştı. Bordo-mavililer, en son 2003-2004 sezonunda 22 ile 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisi elde etmiş ve son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış oldu.

YEDİ MAÇTA 21 PUAN

Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Son olarak da deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek 7 maçta 21 puan topladı.