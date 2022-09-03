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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul deplasmanlarından mutlu dönüyor

03.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı yönetiminde 3 sezonda İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı - Karadeniz ekibi, tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı yaşadı

SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul deplasmanlarından mutlu dönüyor.

10 Kasım 2021'de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı'nın döneminde İstanbul takımlarıyla 13 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, 13 karşılaşmanın 10'unda galip geldi. 2 maçta sahadan eşitlikle ayrılan bordo-mavililer, sadece 1 karşılaşmada mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol yerken rakip fileleri 20 kez havalandırdı.

Bordo-mavililer, İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla yaşadı.

- 10 puanın 6'sı İstanbul'da

Trabzonspor, bu sezon ligin 5 haftalık bölümünde topladığı 10 puanın 6'sını İstanbul'da aldı.

Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup ederken HangiKredi Ümraniyespor'u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 1-0 yendi.

- İstanbul'da iki Süper Kupa

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul'da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi.

Bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirdi.

- İstanbul deplasmanı

Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul deplasmanlarında 3 sezonda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

2020-2021Fatih Karagümrük1 - 22020-2021Beşiktaş1 - 22020-2021M.Başakşehir0 - 12020-2021Kasımpaşa1 - 22020-2021Galatasaray1 - 12021-2022Kasımpaşa0 - 12021-2022Beşiktaş1 - 22021-2022Karagümrük0 - 22021-2022Galatasaray1 - 22021-2022Fenerbahçe1 - 12021-2022M.Başakşehir3 - 12022-2023İstanbulspor0 - 22022-2023Ümraniyespor0 - 1

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