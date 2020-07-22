Trabzonspor Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıktan sonra iki teknik direktörü gündemine aldı.
Bunlardan bir tanesi Abdullah Avcı, diğeri ise Kemal Özdeşti. Bugün yapılan görüşmelerde bordo mavili yönetim, Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı.
Trabzonspor yönetimi, deneyimli teknik adamla uzun vadeli bir proje konusunda uzlaştı. Sürekli başarı hedefini içeren proje konusunda uzlaşma sağlanırken, çalışma koşulları ve Avcı'nın ekibiyle ilgili detaylar üzerinde görüşmeler devam ediyor; ancak çerçevesiyle taraflar anlaşma sağladı.
(AJANSSPOR)
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