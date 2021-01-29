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Trabzonspor, Alanyaspor'un yıldızı Bakasetas ile anlaştı

29.01.2021 18:50 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Alanyaspor'un yıldızı Bakasetas ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum gücüne alternatif oluşturmak için Fenerbahçe'nin de uzun süre peşinden koştuğu Alanyaspor'un Yunan yıldızı Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Alanyasporlu Bakasetas ile anlaştığı belirtildi.Trabzonspor'un Bakasetas transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Trabzonspor'un Yunan 10 numara için Alanyaspor ile el sıkıştığı belirtildi.

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SÖZLEŞMESİNDE "5 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR" MADDESİ VARDI

27 yaşındaki Anastasios Bakasetas Alanyaspor'da bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkarak 7 gol 2 asist üretti ve Süper Lig'in ilk yarısının en çok göze batan isimlerinden biri olmuştu. Bakasetas'ın sözleşmesinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyordu ancak imzaların daha düşük bir bedelle bitebileceği ifade ediliyor.Alanyaspor Yunan oyuncuyu AEK'ten 2019 yılında 750 bin euroya kadrosuna katmıştı.


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