Trabzonspor, Anders Trondsen resmen transfer etti

Trabzonspor, Rosenborg'un Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen'i transfer ettiğini ve 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 950.000.-EUR ödenecektir.
Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %10'u, ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur."
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