Trabzonspor, Andre Onana'yı resmen duyurdu! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrasında kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Andre Onana'nın transferini resmen duyuruldu.

İşte bordo-mavililerden yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000.-USD garanti ücret ve 1.755.000.-USD imza ücreti ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

"YENİ BİR MACERA BENİM ADIMA"

Onana'yı taraftarla yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılamıştı. Onana "Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." demişti.

Deneyimli kaleci, taraftarların kendisini sevgi gösterileriyle karşılamasına ilişkin, "Tabii ki bu da beni çok mutlu eden bir duygu. İnsanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz çok önemli. İnsanların ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Ben de bir an önce çalışmalara başlayıp, saha içinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum." diye konuşmuştu.