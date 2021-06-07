Trabzonspor anlaşma sağladığı Marek Hamsik'e ön sözleşme evraklarını gönderdi

Trabzonspor maddi konularda anlaşma sağladığı Marek Hamsik'e yapılan görüşmelerin ardından imzalaması için yetkilendirilen menajer vasıtasıyla ön sözleşme evraklarını gönderdi.

1,5 MİLYON EURO MAAŞ VE 1 MİLYON EUROLUK EKSTRALAR

Marek Hamsik, yıllık 1 milyon 500 bin euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon euroluk ekstra bir kontratın sahibi olacak.

Bu arada Abdullah Avcı'nın da Hamsik'in transfer edilmesi durumunda gelecek sezonki oyun planında değişiklikler yaparak tecrübeli isme özel sorumluluklar yüklemek istediği öğrenildi.



