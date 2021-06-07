SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor anlaşma sağladığı Marek Hamsik'e ön sözleşme evraklarını gönderdi

Trabzonspor anlaşma sağladığı Marek Hamsik'e ön sözleşme evraklarını gönderdi

07.06.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor bir süredir transferi için mesai harcadığı Marek Hamsik'te sona geldi. Bordo-Mavililer, ön sözleşme evraklarını oyuncuya gönderdi.

Trabzonspor anlaşma sağladığı Marek Hamsik'e ön sözleşme evraklarını gönderdi

Trabzonspor maddi konularda anlaşma sağladığı Marek Hamsik'e yapılan görüşmelerin ardından imzalaması için yetkilendirilen menajer vasıtasıyla ön sözleşme evraklarını gönderdi.

1,5 MİLYON EURO MAAŞ VE 1 MİLYON EUROLUK EKSTRALAR

Marek Hamsik, yıllık 1 milyon 500 bin euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon euroluk ekstra bir kontratın sahibi olacak.

Bu arada Abdullah Avcı'nın da Hamsik'in transfer edilmesi durumunda gelecek sezonki oyun planında değişiklikler yaparak tecrübeli isme özel sorumluluklar yüklemek istediği öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Trabzonspor'da transfer sürecekTrabzonspor'da transfer sürecek
Süper Lig ne zaman başlayacak?Süper Lig ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Vincent Aboubakar'a 4 milyon Euro

Vincent Aboubakar'a 4 milyon Euro

Vedat Muriqi transferinde yolsuzluk suçlaması

Vedat Muriqi transferinde yolsuzluk suçlaması

Altınordu'nun gözü kaleci Berke'de

Altınordu'nun gözü kaleci Berke'de

Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti

Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...

3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Futbolda şike kumpası davasında karar!

Futbolda şike kumpası davasında karar!

F.Bahçe'de yeni hoca belli oluyor

F.Bahçe'de yeni hoca belli oluyor

Hatayspor, 18'lik golcüyü açıkladı

Hatayspor, 18'lik golcüyü açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.