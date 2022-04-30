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Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Şifreli mi?

30.04.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Antalyaspor maçı için geri sayım devam ederken, merakla beklenen karşılaşmaya saatler kala vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Medical Park Stad'ında oynanacak karşılaşmaya ilişkin detaylar futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Şifreli mi? İşte detaylar...

Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Şifreli mi?

Trabzonspor Antalyaspor maçı Medical Park Stad'ında oynanacak. Bordo Mavililer, Akdeniz ekibini konuk edecek. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma öncesi Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Şifreli mi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Maça ilişkin bilgileri sizler için derledik.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi (bugün) oynanacak.

Trabzonspor, 20.30'da Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihindeSakarya'da doğdu.

Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yöneten Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.


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Antalyaspor Trabzonspor
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